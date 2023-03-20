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  • Опубликована сегодня в 11:37

Россия вышла на 1 место по поставкам газа в Китай

В январе 2023 года Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай. Об этом сообщает "Интерфакс".

Речь идет как о трубопроводном газе, так и о сжиженном. Всего было поставлено 2,7 млрд кубометров топлива. Стоит отметить, что в Катар и Туркменистан Россия поставляет по 2,2 млрд кубометров, в Австралию — 1,9 млрд кубометров.

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