В январе 2023 года Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай. Об этом сообщает "Интерфакс".

Речь идет как о трубопроводном газе, так и о сжиженном. Всего было поставлено 2,7 млрд кубометров топлива. Стоит отметить, что в Катар и Туркменистан Россия поставляет по 2,2 млрд кубометров, в Австралию — 1,9 млрд кубометров.