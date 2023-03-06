Польская энергетическая компания Orlen планирует получить компенсацию от российских компания за прекращение поставок нефти и газа. Об этом сообщил глава группы компаний Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet.

"Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается", — отметил Обайтек.

Напомним, причиной приостановки поставок энергоносителей в Польшу стал тот факт, что руководство этих компаний отказалось платить по контрактам в рублях.