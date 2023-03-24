Оператор "Северного потока", компания Nord Stream 2 AG была приглашена для участия в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сообщается на сайте агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что найденный на газопроводе объект, вероятно, находится там уже давно.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит России принимать участие в расследовании теракта на объекте.
Запуск новой американской межконтинентальной ракеты Sentinel откладывается на два года
Создание новой межконтинентальной ракеты Sentinel является одним из ключевых проектов американской армии.
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном