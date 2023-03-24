Оператор "Северного потока", компания Nord Stream 2 AG была приглашена для участия в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что найденный на газопроводе объект, вероятно, находится там уже давно.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит России принимать участие в расследовании теракта на объекте.