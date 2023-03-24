Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:40

Дания пригласила Nord Stream к участию в операции по подъему предмета, найденного у «Северного потока»

Оператор "Северного потока", компания Nord Stream 2 AG была приглашена для участия в операции по извлечению предмета, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что найденный на газопроводе объект, вероятно, находится там уже давно.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит России принимать участие в расследовании теракта на объекте.

Мир

Медведев: противостояние сильнейших армий мира будет иметь чудовищные последствия

Победителей не будет

Читать полностью

Запуск новой американской межконтинентальной ракеты Sentinel откладывается на два года

Создание новой межконтинентальной ракеты Sentinel является одним из ключевых проектов американской армии.

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости