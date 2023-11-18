Финские пограничники, чтобы удержать беженцев на пограничном переходе в Ниирала на российско-финской границе, применили газ, заявил заместитель руководителя Пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, сообщает Парламентская газета.
По данным финских СМИ, группа из 30 человек прибыла к российско-финской границе в пятницу вечером на велосипедах и попыталась ее пересечь. Один человек даже пытался проскочить мимо сотрудников пограничной службы.
В связи с этим, как пояснил Муртонен, в отношении этой группы людей, "которые не подчинялись приказам", было применено "максимально мягкое силовое средство" — струя газа.
Ситуация на границе между Россией и Финляндией обострилась после решения Хельсинки закрыть четыре из восьми пунктов пропуска ("Ваалимаа", "Иматра", "Нуйямаа" и "Ниирала").
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