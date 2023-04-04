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  • Опубликована сегодня в 11:41

Немецкие страховые компании возобновили страхование «Северных потоков»

Страховые компании из Германии Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода "Северный поток". Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что страховка покрывает ущерб, причиненный трубопроводу в результате терактов, совершенных спецслужбами США, а также вопросы остановки торговли.

Эксперты также отмечают, что наличие страховки также облегчило бы ремонтные работы, необходимые для восстановление трубопроводов.

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором доказал причастность США к подрыву "Северных потоков".

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