Страховые компании из Германии Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода "Северный поток". Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что страховка покрывает ущерб, причиненный трубопроводу в результате терактов, совершенных спецслужбами США, а также вопросы остановки торговли.

Эксперты также отмечают, что наличие страховки также облегчило бы ремонтные работы, необходимые для восстановление трубопроводов.

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором доказал причастность США к подрыву "Северных потоков".