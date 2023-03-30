Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что газохранилища страны можно будет заполнить к следующей зиме без участия России. Об этом сообщает издание DPA.

Эксперт отметил, что из зимы страна выходит с относительно полными запасами газа, что позволит решить указанную проблему без российской помощи.

Мюллер также отметил, что к следующей зиме потребуется полное заполнение всех газовых хранилищ. В случае холодной зимы, газа потребуется еще больше.