Министерство обороны Дании подняло объект, обнаруженный рядом с российскими газопроводами "Северный пото-1" и "Северный поток-2". Об этом сообщили в пресс-службе датского энергетического агентства.

Это оказался морской дымовой буй, которые не представляет никакой опасности. При подъеме объекта присутствовал представитель компании Nord Stream 2 AG.

Напомним, в сентябре 2022 года на "Северных потоках" был совершен теракт. Американский журналист Сеймур Херш провел исследование, в котором доказал, что это дело рук США.