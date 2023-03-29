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  • Опубликована сегодня в 18:11

Минобороны Дании подняло объект, обнаруженный у газопроводов «Северный поток»

Министерство обороны Дании подняло объект, обнаруженный рядом с российскими газопроводами "Северный пото-1" и "Северный поток-2". Об этом сообщили в пресс-службе датского энергетического агентства.

Это оказался морской дымовой буй, которые не представляет никакой опасности. При подъеме объекта присутствовал представитель компании Nord Stream 2 AG.

Напомним, в сентябре 2022 года на "Северных потоках" был совершен теракт. Американский журналист Сеймур Херш провел исследование, в котором доказал, что это дело рук США.

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