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  • Опубликована сегодня в 22:06

Глава Chevron прокомментировал отношение стран Европы к отказу от российского газа

Глава американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт в ходе пленарного выступления на международной энергетической конференции CERAWeek сообщил, что европейские страны не показывают стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах.

"На сегодняшний день чрезмерная зависимость от поставок российского газа очевидна. И я считаю, что европейцы не демонстрируют желания возвращаться к такому положению вещей"

Стоит напомнить, ранее Германия признала, что отказ от российского газа прошел не без последствий.

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