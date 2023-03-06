Глава американской нефтегазовой корпорации Chevron Майкл Вирт в ходе пленарного выступления на международной энергетической конференции CERAWeek сообщил, что европейские страны не показывают стремления возвращаться к импорту российского газа в прежних объемах.
"На сегодняшний день чрезмерная зависимость от поставок российского газа очевидна. И я считаю, что европейцы не демонстрируют желания возвращаться к такому положению вещей"
Стоит напомнить, ранее Германия признала, что отказ от российского газа прошел не без последствий.
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