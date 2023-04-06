Турецкие монополист изменит структуру для нужд российско-турецкого газового хаба

Парламент Турции одобрил изменения в структуру государственной нефтегазовой компании Botas с целью реализации проекта газового хаба. Об этом сообщает Sabah.
По словам главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза, в сответствии с врнесенными поправками, будут созданы новые подразделения и компании, которые помогут превратить Турцию в энергетический центр.
При этом уточняется, что фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, а также вопросы передачи и аналогичных сделок, будут регулироваться президентским указом.
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