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  • Опубликована сегодня в 11:39

Турецкие монополист изменит структуру для нужд российско-турецкого газового хаба

Парламент Турции одобрил изменения в структуру государственной нефтегазовой компании Botas с целью реализации проекта газового хаба. Об этом сообщает Sabah.

По словам главы Минэнерго Турции Фатиха Донмеза, в сответствии с врнесенными поправками, будут созданы новые подразделения и компании, которые помогут превратить Турцию в энергетический центр.

При этом уточняется, что фирменное наименование, капитал и структура акционерного капитала компаний, а также вопросы передачи и аналогичных сделок, будут регулироваться президентским указом.

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