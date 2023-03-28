Евросоюз разрабатывает механизм, при котором европейские государства смогут блокировать импорт российского сжиженного природного газа без необходимости вводить новые санкции. Об этом сообщило Bloomberg.

Министры энергетики стран ЕС готовы одобрить предложение, которое даст их правительствам право временно запрещать российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности на территории государств ЕС, необходимые для поставок СПГ.

Бронирование мощностей для поставок сжиженного природного газа является одним из способов обеспечения надежной и эффективной поставки этого ресурса потребителям. Это происходит путем заключения договоров на бронирование мощностей в терминалах, где осуществляется прием и отгрузка СПГ.

Такие договоры позволяют компаниям-производителям СПГ гарантировать наличие места на терминалах для хранения и отгрузки газа в соответствии с их потребностями, а также зафиксировать стоимость мощностей на определенный период времени.

Бронирование мощностей для поставок СПГ может быть выгодным для обеих сторон — производителя и потребителя. Для производителя это означает стабильный доход и возможность планирования производства на более длительный период времени, а для потребителя — гарантированную поставку СПГ по заранее известной цене и в соответствии с их потребностями.