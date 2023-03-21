Россия ведет переговоры о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге мощностью 13 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, отметив при этом, что в настоящий момент идут активные переговоры с китайскими компаниями.
Если партнерство будет реализовано, то это может стать крупнейшим инвестиционным проектом России в энергетической отрасли и привлечь значительные средства в экономику страны. Китай и Россия сотрудничают в области энергетики уже давно, и такое партнерство может укрепить дружеские отношения между двумя странами, подчеркнул Новак.
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Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10 лет вырос на 116% и составил 120 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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