Россия ведет переговоры о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге мощностью 13 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, отметив при этом, что в настоящий момент идут активные переговоры с китайскими компаниями.

Если партнерство будет реализовано, то это может стать крупнейшим инвестиционным проектом России в энергетической отрасли и привлечь значительные средства в экономику страны. Китай и Россия сотрудничают в области энергетики уже давно, и такое партнерство может укрепить дружеские отношения между двумя странами, подчеркнул Новак.