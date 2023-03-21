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  • Опубликована сегодня в 10:13

Группа компаний GAZ пытается взыскать с VW более 15 млрд рублей

Российский автомобильный завод обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде с немецким автоконцерном. Соответствующий иск был подан 14 марта.

17 марта судебный орган удовлетворил ходатайство ГАЗ о наложении обеспечительных мер — в частности, ареста долей в российском представительстве VW и в подконтрольных ему юрлицах, всего имущества немецкого концерна в РФ за исключением денежных средств.

Напомним, Volkswagen Group Russia — это российское подразделение компании Volkswagen Group, которое занимается производством и продажей автомобилей под брендами Volkswagen, Skoda и Audi на территории России. На совместном предприятии, организованном VW и GAZ в Нижнем Новгороде до начала спецоперации на Украине, собирались модели Volkswagen Jetta, Skoda Yeti и Škoda Kodiaq.

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