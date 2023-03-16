Евросоюз по-прежнему в больших объемах закупает российский газ. Прежде всего это касается сжиженного топлива. Аналитики утверждают, что "вредная привычка" может выйти европейцам боком.
По данным аналитического центра Bruegel, в 2022-м ЕС приобрел 19,2 миллиарда кубометров российского СПГ — на 35% больше, чем в 2021 году, передает РИА "Новости".
Так, в прошлом году основными импортерами голубого топлива из России выступили Франция, Нидерланды, Испания и Бельгия. Полностью отказались от закупок лишь Великобритания и Литва, отмечается в аналитическом отчете мониторинговой группы Montel.
Как подчеркивает The Brussels Times, сжиженный природный газ из России пользуется повышенным спросом, поскольку значительно дешевле энергоносителей из других стран и добывается в непосредственной близости от крупных промышленных предприятий.
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