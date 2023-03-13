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  • Опубликована сегодня в 9:31

Турция не разглашает детали газовых контрактов с Россией

Турция держит в секрете детали газовых контрактов с Россией. При этом Анкара считает Москву надежным партнером в вопросе поставок энергоносителей. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией строительства российского газового хаба в Турции.

Как отметил ранее министр энергетики и природных ресурсов турецкой республики Фатих Донмез, Россия поставляет на берега Босфора примерно 44% необходимого газа. Часть поставок Анкара оплачивает в рублях. Одновременно с этим стороны ведут постоянные переговоры по цене на энергоносители, передает РИА "Новости".

В октябре 2022 года Bloomberg написало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. На том этапе источники отмечали, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению.

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