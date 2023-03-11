Российский аналитик прокомментировала запуск в Евросоюзе единой энергетической платформы для совместных закупок газа.
Напомним, ЕС для снижения цен на энергоносители планирует запустить в апреле единую платформу для совместных закупок газа, сообщало агентство Bloomberg.
По словам еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, в сотрудничестве с Евросоюзом заинтересованы более 50 предприятий со всего мира. Главное преимущество для малых и средних компаний, по его словам, в открытии "большого рынка": в другом случае у них бы не получилось закупать СПГ или связываться с крупными энергетическим предприятиями.
"Запуск платформы для совместных закупок газа, или по сути создание единого закупочного органа от ЕС, — это очередной внерыночный механизм регулирования. Работать он сможет в случае покупки спотовых партий газа, и то бюрократия может убить всю эффективность", — полагает директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова, передает РИА "Новости".
По ее словам, запуск платформы будет означать новые переговоры с текущими поставщиками газа, у большинства из которых есть долгосрочные контракты с понятными формулами ценообразования и прочими предусмотренными соглашениями условиями. "Совсем неочевидно, что экспортеры пойдут на пересмотр текущих условий", — отметила аналитик.
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