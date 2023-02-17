Цены на газ в Европе с августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров, теряют более 5%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи.
Мартовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 566,3 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10.25 мск составляла 545,2 доллара (-5,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 575,4 доллара за тысячу кубометров.
По мнению большинства экспертов, снижение котировок прежде всего связано с заполненностью европейских газовых хранилищ, а также с устойчиво теплой погодой на континенте.
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