Два человека погибли, шестеро пострадали в результате обрушения двух подъездов жилого дома и пожара в Новосибирске. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
На текущий момент известно, что взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушились два из четырех подъездов дома. По последним данным, два человека погибли, еще шестеро пострадали.
На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты СУ СК России по Новосибирской области. Ведется разбор завалов.
Иран намерен поставлять в России легковые автомобили
Автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей.
Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном и Шольцем
Лидеров трех стран ожидает совместная пресс-конференция, где они обсудят насущные вопросы мирового порядка и международных отношений
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.