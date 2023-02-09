Два человека погибли, шестеро пострадали в результате обрушения двух подъездов жилого дома и пожара в Новосибирске. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

На текущий момент известно, что взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушились два из четырех подъездов дома. По последним данным, два человека погибли, еще шестеро пострадали.

На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты СУ СК России по Новосибирской области. Ведется разбор завалов.