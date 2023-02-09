Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2023 : 71,5763
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2023 : 76,8344
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 6:05

Обрушение части пятиэтажки в Новосибирске: Два человека погибли, шестеро пострадали

Два человека погибли, шестеро пострадали в результате обрушения двух подъездов жилого дома и пожара в Новосибирске. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

На текущий момент известно, что взрыв бытового газа произошел утром в четверг в пятиэтажном доме на улице Линейная в Новосибирске. В результате обрушились два из четырех подъездов дома. По последним данным, два человека погибли, еще шестеро пострадали.

На месте происшествия работают следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты СУ СК России по Новосибирской области. Ведется разбор завалов.

Мир

Иран намерен поставлять в России легковые автомобили

Автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей.

Читать полностью

Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном и Шольцем

Лидеров трех стран ожидает совместная пресс-конференция, где они обсудят насущные вопросы мирового порядка и международных отношений

Читать полностью

Общество

Путин провёл заседание Совета по науке и образованию

Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.

Читать полностью

Николая Дроздова выписали из больницы

Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.

Читать полностью

Новости