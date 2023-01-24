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  • Опубликована сегодня в 10:57

Цены на газ впервые за долгое время опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе падают почти на 10%, находясь у 670 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи.

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 672 доллара Котировки приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 743,8 доллара за тысячу кубометров.

По мнени. экспертов, стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра, а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

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