Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в 2022 году составила $3,98 млрд, увеличившись в 2,63 раза. При этом физический объем импорта энергоносителя в режиме онлайн не приводится.
В декабре уровень поставок российского трубопроводного газа в Китай в денежном выражении достиг $434,38 млн, что меньше на 3,3% по сравнению с ноябрем 2022 года.
Несмотря на противоречия, в Евросоюзе обсуждают новые санкции в отношении России
Обсуждать новые санкции с каждым разом становится все сложнее.
В Госдуме прокомментировали пассажи США на тему возвращения Крыма в состав Украины
Последние заявления США насчет Крыма являются идеологическим козырем и нужны лишь для определения реакции России.
России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов
России стоит создать свою систему блокировки контента. В этом уверен профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГУ им. Баумана Виталий Вехов.
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