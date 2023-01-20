Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в 2022 году составила $3,98 млрд, увеличившись в 2,63 раза. При этом физический объем импорта энергоносителя в режиме онлайн не приводится.

В декабре уровень поставок российского трубопроводного газа в Китай в денежном выражении достиг $434,38 млн, что меньше на 3,3% по сравнению с ноябрем 2022 года.