Германия перестала зависеть от импорта российских энергоносителей. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"Конечно, Германия все еще зависит от поставок энергоносителей, но не из России, а с мировых рынков", — сказал он.
Линдер добавил, что страна нашла альтернативные источники энергии, которые ранее считались опасными: вновь открыты ТЭС, отложены планы по закрытию трех оставшихся АЭС.
Кроме того Германия активно развивает для поставок энергоносителей, прежде всего природного сжиженного газа из Норвегии и США. По словам Линднера, новый плавучий терминал для приема сжиженного природного газа был построен всего за восемь месяцев.
Напомним, первый в Германии плавучий терминал вошел в строй в декабре 20222 года. Как тогда заявил канцлер Олаф Шольц, благодаря этому и двум другим планируемым СПГ-терминалам энергоснабжение Германии будет независимо от трубопроводов из России. При этом Шольц похвалил быструю доступность оборудования и подчеркнул силу немецкой экономики.
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