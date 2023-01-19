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  • Опубликована сегодня в 9:59

Министр финансов ФРГ: Германия перестала зависеть от поставок энергоносителей из России

Германия перестала зависеть от импорта российских энергоносителей. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"Конечно, Германия все еще зависит от поставок энергоносителей, но не из России, а с мировых рынков", — сказал он.

Линдер добавил, что страна нашла альтернативные источники энергии, которые ранее считались опасными: вновь открыты ТЭС, отложены планы по закрытию трех оставшихся АЭС.

Кроме того Германия активно развивает для поставок энергоносителей, прежде всего природного сжиженного газа из Норвегии и США. По словам Линднера, новый плавучий терминал для приема сжиженного природного газа был построен всего за восемь месяцев.

Напомним, первый в Германии плавучий терминал вошел в строй в декабре 20222 года. Как тогда заявил канцлер Олаф Шольц, благодаря этому и двум другим планируемым СПГ-терминалам энергоснабжение Германии будет независимо от трубопроводов из России. При этом Шольц похвалил быструю доступность оборудования и подчеркнул силу немецкой экономики.

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