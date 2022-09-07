Петербуржцы не верят в открытие в срок станции метро "Гавань"

Власти Петербурга утвердили проект планировки новой станции метро "Гавань" на территории Васильевского острова. Однако из-за проблем с метростроением и скандалов вокруг компании "Метрострой Северной столицы" петербуржцы усомнились в выполнении обещания Смольного.
По информации пресс-службы администрации губернатора Северной столицы Александра Беглова, станция "Гавань" будет располагаться на четвертой Лахтинско-Правобережной линии метрополитена. Предварительный срок сдачи объекта — 2024 год.
"Станция метро в этой части Васильевского острова улучшит транспортную доступность Гавани и кварталов сложившейся застройки", - заявил градоначальник.
Местные жители восприняли новость со скептицизмом в связи с низкими темпами строительства новых станций метро и проблем, которые создает "Метрострой Северной столицы". Вероятно, что открытие "Гавани" придется ждать много лет. Ранее Беглов обещал обеспечить мегаполис 89 новыми станциями к 2050 году, но на данный момент ремонт ведется только на трех из них.
Однако у петербургского метрополитена существуют и другие проблемы. Например, периодические сбои в системе энергоснабжения и поломки эскалаторов. Данная инфраструктура, очевидно, находится не в лучшем состоянии.
Помимо этого, недавно руководство "Метрострой Северной столицы" заявили об отказе от ночных смен. Доцент СПбГУ и политолог Дмитрий Леви отметил, что сокращение режима работы МССС негативно скажется на перспективе строительства новых станций.
Ранее СМИ сообщали, что банкротство АО "Метрострой" было инициировано при содействии Смольного. Журналисты назвали произошедшее "рейдерским захватом".
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