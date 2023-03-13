Российская артиллерия уничтожила две гаубицы противника под Херсоном, из которых украинские националисты обстреливали мирные села на противоположном берегу Днепра.

"Сегодня ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково была уничтожена гаубица "Мста-Б" вместе с боекомплектом, потери противника составили: пятеро погибших, трое раненных", - отметил источник Минобороны РФ, передает РИА "Новости".

Также, по его словам, в районе села Янтарное уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. При этом потери неприятеля составили пять погибшими, - говорится в сообщении.