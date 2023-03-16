ВС РФ уничтожили под Херсоном украинские гаубицы "Мста-Б" и Д-30, из которых ВСУ обстреливали города и села левобережья Днепра.
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Ингулец уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери противника - трое погибших военных ВСУ, пять раненых. Одновременно с этим в районе Чернобаевки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, там потери противника составили четыре погибших военных ВСУ, трое раненых", - отметил источник Минобороны РФ, передает РИА "Новости".
До этого сообщалось, что Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская при этом в течение суток от 100 до 150 снарядов.
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