Российская артиллерия уничтожила украинскую гаубицу М777 производства США в Николаевской области, а также гаубицу "Мста-Б" в Херсонской области.
"Ночью в районе населенного пункта Ивановка в Николаевской области был нанесен артиллерийский удар, в результате которого была уничтожена 155-миллиметровая американская гаубица М777 с артиллерийским расчётом, 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых", — отметил источник в Минобороны РФ, передает РИА "Новости".
Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Широкая Балка в Херсонской области уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, ликвидированы 3 украинских военных, 5 ранены.
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