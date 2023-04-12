Батарея самоходных гаубиц "Мста-С" ВС РФ провела удар по скоплению украинских войск на направлении Запорожья.

В настоящее время батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи, включая огневую поддержку обороняющихся войск. Батарея также осуществляет огонь по отдельным целям, ведет контрбатарейную борьбу и выполняет задачи с применением высокоточных боеприпасов.

В рамках текущих операций батарея работала по самоходной артиллерийской установке противника и скоплениям живой силы украинских военных формирований. Боеприпасов достаточно, подвоз организован, передает с передовой корреспондент РИА "Новости".