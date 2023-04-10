Российская артиллерия уничтожила гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом в окрестностях Херсона

Российские артиллеристы нанесли удар по украинской гаубице "Мста-Б" с боекомплектом ночью возле Белозерки под Херсоном. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины потеряли трех погибших военных и пятеро получили ранения. Также, накануне возле Приозерного, российские военные уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, сообщил источник.
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