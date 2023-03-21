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  • Опубликована сегодня в 11:38

На Херсонском направлении российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу вместе с расчетом

Российские артиллеристы нанесли удар по позициям украинских войск под Херсоном, рассказал источник в Минобороны РФ, знакомый с ситуацией.

"Ночью в районе населенного пункта Камышаны уничтожена гаубица 2С3 "АКация" с боекомплектом. Потери ВСУ составили пять человек погибшими", — отметил российский офицер, передает РИА "Новости".

Кроме того, по словам источника, в районе Белозерки уничтожен миномет калибра 120 миллиметров. Потери украинских войск составили шесть погибших бойцов, еще двое раненых.

2С3 "Акация" — это советская 152-мм гаубица самоходная установка, разработанная в 1960-х годах и принятая на вооружение советской армии в 1971 году. Название "Акация" было дано в честь семейства деревьев и кустарников семейства Маслиновых.

Гаубица 2С3 "Акация" оснащена 152-мм орудием, имеющим дальность стрельбы более 18 км и угол возвышения ствола до 70 градусов. Боезапас составляет 46 снарядов, которые могут быть как обычными, так и кумулятивными, фугасными или осветительными. Установка также имеет пулемет калибра 7,62 мм для обороны от пехоты.

Гаубица 2С3 "Акация" применялась в различных военных конфликтах, в том числе во время войны в Афганистане, войны в Ираке и войны в Югославии. В настоящее время большинство гаубиц этого типа были заменены на более современные системы артиллерии, но некоторые из них все еще используются в странах бывшего СССР и других регионах мира.

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