Италия заполнила газовые хранилища на 97%, но планирует отказаться от российского газа

Газовые хранилища в Италии заполнены на уровне более чем 97%, что соответствует средним показателям по странам Европы. Эти данные были представлены агентством ANSA, ссылаясь на информацию от Gas Infrastructure Europe.

Общий показатель заполненности газовых хранилищ в Италии составил 190,24 тераватт-часов, что составляет 97,22% от их общей емкости. В Европе лидирует Германия с показателем 97,28%, что соответствует 247,33 тераватт-часам. За ней следуют Италия, Нидерланды (96,68% с 137,68 тераватт-часами) и Франция (95,82% с 128,33 тераватт-часами).

Умеренные зимние температуры в сезоне 2022-2023 привели к существенному снижению потребления газа в Италии. Общая емкость газовых хранилищ в стране составляет около 17 миллиардов кубических метров.

Итальянское правительство поставило цель полного отказа от российского газа к середине 2024 года. Ранее, до начала украинского кризиса, Россия поставляла около 40% газа, удовлетворяя тем самым значительную часть потребностей Италии. Газ активно используется в стране не только для обогрева, но и для производства электроэнергии.