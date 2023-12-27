Миллер обещал выполнить задачу по полной газификации в России к 2030 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, сообщил о временных рамках полной технически возможной газификации России. Он утверждает, что эта цель будет достигнута "абсолютно точно" к 2030 году. К началу 2024 года ожидается достижение уровня газификации в 89% от технически возможного.
В течение 2023 года улучшились жизненные условия в более чем 400 населенных пунктах, и также было построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов. Миллер заверил президента, что поставленная задача по достижению 100% газификации в России к 2030 году будет выполнена.
Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет
Этот процесс представляет серьезную угрозу для человечества, особенно в полярных областях, где содержится большинство первобытных патогенов.
Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России государственной дачи "Пицунда".
Стартап-компания АО "Кама" представила технические характеристики российского электрокара "Атом"
Автомобиль будет сопоставим по размерам с Lada Granta хетчбэк, имея длину 3995 мм и ширину 1780 мм. Оснащен полностью независимой подвеской, приводом только задним и силовой установкой мощностью 204 л.с. Батарея на 77 киловатт позволяет проезжать до 500 километров без подзарядки.
Autonews представил пошаговую инструкцию по снятию стеклоочистителей на автомобиле
Autonews представил пошаговую инструкцию по снятию стеклоочистителей на автомобиле, подчеркивая разнообразие креплений и их влияние на продолжительность использования. Несмотря на многочисленные ограничения, широкий выбор стеклоочистителей на рынке может стать замысловатым для владельцев.