Миллер обещал выполнить задачу по полной газификации в России к 2030 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, сообщил о временных рамках полной технически возможной газификации России. Он утверждает, что эта цель будет достигнута "абсолютно точно" к 2030 году. К началу 2024 года ожидается достижение уровня газификации в 89% от технически возможного.

В течение 2023 года улучшились жизненные условия в более чем 400 населенных пунктах, и также было построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов. Миллер заверил президента, что поставленная задача по достижению 100% газификации в России к 2030 году будет выполнена.