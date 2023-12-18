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Глава ФАС: проблем с бензином на российском рынке нет
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  • Опубликована сегодня в 20:37

Глава ФАС: проблем с бензином на российском рынке нет

Проблем с топливом в России в настоящее время не существует, поскольку цены на бензин на бирже значительно снижаются. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в беседе с журналистами.

"На данный момент с бензином точно нет проблем, цены в оптовом сегменте снижаются значительно", — подчеркнул он.

Однако Шаскольский отметил необходимость увеличения объема производства зимнего дизеля и напомнил, что этот вид топлива предназначен исключительно для внутреннего рынка, сообщает ТАСС.

На Санкт-Петербургской бирже цены на бензин в декабре снизились до уровня начала года после рекордных значений, достигнутых в конце лета и начале осени. В связи с высокими биржевыми ценами, с 21 сентября 2023 года правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизеля с целью стабилизации внутреннего рынка.

Эти меры были введены бессрочно, и их действие зависело от ситуации на рынке и результатов принятых мер. В последующем некоторые ограничения были сняты, однако они все еще распространяются на зимний дизель.

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