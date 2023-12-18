Глава ФАС: проблем с бензином на российском рынке нет

Проблем с топливом в России в настоящее время не существует, поскольку цены на бензин на бирже значительно снижаются. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в беседе с журналистами.
"На данный момент с бензином точно нет проблем, цены в оптовом сегменте снижаются значительно", — подчеркнул он.
Однако Шаскольский отметил необходимость увеличения объема производства зимнего дизеля и напомнил, что этот вид топлива предназначен исключительно для внутреннего рынка, сообщает ТАСС.
На Санкт-Петербургской бирже цены на бензин в декабре снизились до уровня начала года после рекордных значений, достигнутых в конце лета и начале осени. В связи с высокими биржевыми ценами, с 21 сентября 2023 года правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизеля с целью стабилизации внутреннего рынка.
Эти меры были введены бессрочно, и их действие зависело от ситуации на рынке и результатов принятых мер. В последующем некоторые ограничения были сняты, однако они все еще распространяются на зимний дизель.
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