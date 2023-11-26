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В Якутии на руднике произошел выброс метана
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  • Опубликована сегодня в 23:29

В Якутии на руднике произошел выброс метана

На шахте в городе Удачный в Якутии произошел выброс метана, в результате которого три человека потеряли жизнь, а еще двое получили ранения, по информации от регионального управления МЧС. Силы и средства МЧС России привлечены для ликвидации последствий инцидента, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пять человек пострадали, и из них трое, к сожалению, скончались. В настоящее время проводится эвакуация, на место происшествия направлены два отделения военизированного горноспасательного взвода из Мирного, в составе 12 человек и 2 единиц техники.

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