В Якутии на руднике произошел выброс метана

На шахте в городе Удачный в Якутии произошел выброс метана, в результате которого три человека потеряли жизнь, а еще двое получили ранения, по информации от регионального управления МЧС. Силы и средства МЧС России привлечены для ликвидации последствий инцидента, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, пять человек пострадали, и из них трое, к сожалению, скончались. В настоящее время проводится эвакуация, на место происшествия направлены два отделения военизированного горноспасательного взвода из Мирного, в составе 12 человек и 2 единиц техники.
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