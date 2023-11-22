РИА Новости: надбавка Болгарии на транзит газа обойдется странам ЕС в 25% цены

Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию, что повлечет за собой увеличение стоимости газа для стран Евросоюза, принимающих поставки по "Турецкому потоку". Цена российского газа для этих стран увеличится на 25%, что сделает его стоимость сравнимой с ценой дорогого сжиженного природного газа.

Соседи Болгарии в Евросоюзе, такие как Венгрия и Греция, выразили недовольство, считая, что дополнительные расходы могут быть неправомерно возложены на их страны. Румыния, Северная Македония и Молдавия также выразили недовольство и могут присоединиться к возможной коалиции против этого решения. Введение налога вызывает разнообразные последствия, включая возможные разбирательства в Еврокомиссии и торговые войны.