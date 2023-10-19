Рекордное заполнение подземных газохранилищ в Чехии

Подземные газохранилища Чехии достигли заполнения на уровне 99,9%, что стало рекордным показателем в истории страны.
Министр промышленности и торговли республики, Йозеф Сикела, объявил о накоплении 3,455 млрд кубических метров газа в этих хранилищах.
Важно отметить, что в текущем году Чехия не импортировала газ из России, получая его транзитом через Германию из Норвегии, а также из СПГ-терминалов в Бельгии и Нидерландах.
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