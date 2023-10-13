Новак: РФ значительно превосходит запланированные показатели по доходам от нефти и газа

Доходы от нефтегазовой отрасли России в текущем году увеличились, их даже удалось превысить план. Эту информацию подтвердил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в интервью, сообщает ТАСС.
"Доходы от нефти и газа увеличились в текущем году? Увеличились. И по итогам года они даже превысили запланированные показатели, как недавно подчеркнул Министерство Финансов", — отметил он.
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