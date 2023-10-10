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Добыча природного газа в России в 2023 году может упасть до минимума с 2009 года, предупреждает МЭА
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  • Опубликована сегодня в 13:33

Добыча природного газа в России в 2023 году может упасть до минимума с 2009 года, предупреждает МЭА

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), добыча природного газа в России в текущем году снизится до уровня, не наблюдавшегося с 2009 года, что оказывает давление на добычные операции и уязвимые месторождения. По данным агентства, снижение добычи составит 8%, с общим объемом 620 миллиардов кубических метров в 2023 году. Это уменьшение продолжается уже восьмой месяц подряд и составляет 10% за первые восемь месяцев текущего года.

Однако МЭА прогнозирует постепенное восстановление добычи в России с 2023 по 2026 годы, ожидая рост на 9% к 2026 году. Тем не менее, даже с этим восстановлением уровень добычи останется на 11% ниже рекордных показателей 2021 года. МЭА отмечает, что основной фактор роста будет связан с поставками газа в Китай через газопроводы, увеличением экспорта СПГ и внутренним спросом на газ.

Прогноз также указывает на то, что около 40% прироста добычи в России будет приходиться на газовые месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ранее Министерство экономического развития РФ прогнозировало снижение добычи газа в 2023 году на 5% до 642 миллиардов кубических метров.

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