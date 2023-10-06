Житель Приморского края осужден за взрыв газа в жилом доме из-за неприязни к соседям

Суд вынес приговор жителю поселка Николаевка Еврейской автономной области, осудив его на 17,5 лет тюремного заключения в строгом режиме за покушение на убийство двух и более лиц, включая детей. Это произошло после того, как он организовал взрыв газа в жилом доме. Информацию об этом предоставила пресс-служба прокуратуры региона.

Он был признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного статьей 105 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершенное общеопасным способом), а также совершении преступления, предусмотренного статьей 167 частью 2 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем взрыва), сообщает ТАСС.

По версии суда и следствия, утром 5 июня 2022 года 53-летний мужчина, имевший ранее судимость, в своей квартире в поселке Николаевка поджег газ из-за личных разногласий с соседями. Он открыл конфорки газовой плиты и повредил шланг, соединяющий ее с газовым баллоном, после чего поджег распространяющийся по помещению газ. Он знал, что в доме проживают помимо взрослых и дети. Затем он сам покинул место происшествия. В результате взрыва и пожара пострадало имущество жильцов девяти квартир: были разрушены окна и балконы, мебель и другое имущество были уничтожены огнем, а люди были эвакуированы спасателями. Общая сумма ущерба составила более 2,1 миллиона рублей.

На суде мужчина отрицал свою причастность к происшествию, но государственный обвинитель опроверг его версию. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Суд также удовлетворил гражданские иски, поданные потерпевшими на взыскание ущерба от осужденного в их пользу. Приговор не является окончательным и не вступил в законную силу.