Аксенов попросил у Путина денег на топливо

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить средства из федерального бюджета для компенсации стоимости бензина и дизеля на автозаправочных станциях полуострова.

Он также рассказал о письменной просьбе, отправленной вместе с главой Севастополя, и звонке президенту.

Планируется компенсация до 7 рублей за литр из федеральных средств. Стоимость топлива в Крыму сейчас выше средней по России, а литр дизельного топлива продают по 72-73 рубля, бензин Аи-92 и Аи-95 - соответственно, 58 и 65 рублей.

Аксенов подчеркнул, что на полуострове нет дефицита горючего. Кроме того, Совет министров Крыма принял решение компенсировать агрокомплексу стоимость дизельного топлива по 10 рублей за литр для уменьшения воздействия на цены на продукты в регионе.