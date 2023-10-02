Министр энергетики Молдавии объяснил отказ от газа РФ

Министр энергетики Молдавии, Виктор Парликов, объяснил решение отказаться от российского газа более выгодным предложением со стороны европейских поставщиков. В своем выступлении на Евроатлантическом форуме устойчивости он подчеркнул, что стране удалось не только диверсифицировать источники газа, но и полностью перейти на поставки из Евросоюза, сообщает ТАСС.
Более того, согласно словам Парликова, стоимость газа от европейских поставщиков на данный момент ниже, чем предусмотрено контрактом с "Газпромом".
Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом из-за резкого повышения цен на газ и электроэнергию, что вызвало волну протестов в стране. С начала прошлого года "Газпром", ранее являвшийся единственным поставщиком газа в республику, сократил поставки на 30%. Российская компания объяснила это техническими проблемами, связанными с ограничениями в транзите через Украину.
Тем не менее, Кишинев обвинил российский газовый холдинг в создании кризисной ситуации. В результате в декабре прошлого года правобережная Молдавия полностью перешла на закупки газа у европейских поставщиков, в то время как российский газ направляется для производства электроэнергии в непризнанное Приднестровье.
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