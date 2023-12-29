Партнерша Гарика Харламова представила своего младенца

Возлюбленная Гарика Харламова представила своего новорожденного младенца. Актриса Екатерина Ковальчук опубликовала видео с мальчиком в социальных сетях, не давая никаких пояснений подписчикам.

"Мое сердце разрывается от нежности", — написала звезда.

Позже артистка опровергла слухи о рождении своего собственного сына и призналась изданию Super. ru, что на записи представлен её племянник.

После развода с актрисой Кристиной Асмус, шоумен быстро встретил новую спутницу жизни. Всего через месяц после официального развода (в октябре 2020 года), Харламова уже видели в компании Ковальчук, которая моложе его на 12 лет. Мать телеведущего подчеркивала в социальных сетях, что новая возлюбленная сына ей очень нравится — они хорошо ладят, проводят время вместе и путешествуют.

У Харламова от Асмус есть девятилетняя дочь. Шоумен признавался, что хотел воспитывать Анастасию в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт. Несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но затем артисты осознали, что им лучше расстаться. Однако бывшие супруги не только не прекратили общение, но и продолжили жить под одной крышей, и только в апреле 2023 года актриса объявила о своем переезде.