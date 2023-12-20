106-летняя австралийка раскрывает секрет своей долгой жизни

Кэти Макрей, живущая в Австралии, отметившая свое 106-летие, поделилась историей своей долгой жизни с Business Insider. Родившись в 1917 году в Лондоне, она уже в 15 лет устроилась на работу секретарем и в 1965 году переехала в Австралию вместе с мужем. После его ухода, она последние 18 лет прожила в различных домах престарелых.
Макрей выделяет несколько факторов, которые, по ее мнению, сделали ее долгожителем. Она подчеркивает значение полноценной и насыщенной жизни, поддерживаемой улыбкой и радостью в отношении всего происходящего. Ее долголетие также связано с полезными привычками и увлечениями, включая садоводство — ее страсть с детства.
Кроме этого, Макрей посвятила много лет легкому спорту, такому как боулинг, и даже сейчас активно участвует в соревнованиях между домами престарелых. Она подчеркивает свою активность на протяжении всей жизни, даже после выхода на пенсию, продолжая заниматься организационными вопросами для пожилых людей в своей общине, сообщает Непросто.
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