Президент Польши Анджей Дуда накануне визита в страну главы США Джо Байдена Польша призвала страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после нынешнего конфликта, пишет Financial Times.
По информации издания, президент Польши Анджей Дуда призвал предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности, передает РИА "Новости".
"Гарантии безопасности были бы важны" для Украины и боевого духа ее солдат, потому что подчеркнули бы "ощущение, что НАТО поддерживает их", — отметил польский президент.
Известно, что Украина добивается таких гарантий безопасности, которые будут обязывать ведущие державы НАТО, например, США, Великобританию и Францию, предоставить стране военную помощь в случае будущего нападения, говорится в публикации.
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