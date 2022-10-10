Замглавы УСП Петербурга Гапонова вела комбинат "Юность" к банкротству

Смену директоров трех комбинатов школьного питания в Петербурге связывают с назначением заместителем главы УСП Ольги Гапоновой. Об этом рассказали в прессе.

Журналисты напомнили, что ранее Гапонова руководила комбинатом "Юность", который обслуживал школы Московского района. Она возглавляла организацию с 2007 по 2018 годы. Проблемы предприятия выявились лишь после смены руководителя.

Новый глава комбината Ирина Копилец выяснила, что долгое время "Юность" целенаправленно вели к банкротству. Она расценила ситуацию как попытку рейдерского захвата. Копилец обратилась к Правительству России с просьбой помочь разобраться с происходящим.

Ключевым интересантом банкротства "Юности" местные власти рассматривают главу Фрунзенского района Константина Серова. Его связывают с компанией "Продрезерв" (бывшая "ТЗБ "Петроградская"). Именно ей комбинат "Юность" должен 22 миллиона рублей.

Несмотря на такую обстановку, Гапонова в апреле 2022 года была назначена замглавы УСП Петербурга. Кроме того, стало известно, что ее супруг является мошенником. Однако команда губернатора Александра Беглова, видимо, решила не обращать внимание на этот факт.