Замглавы УСП Петербурга Гапонова вела комбинат "Юность" к банкротству

Смену директоров трех комбинатов школьного питания в Петербурге связывают с назначением заместителем главы УСП Ольги Гапоновой. Об этом рассказали в прессе.
Журналисты напомнили, что ранее Гапонова руководила комбинатом "Юность", который обслуживал школы Московского района. Она возглавляла организацию с 2007 по 2018 годы. Проблемы предприятия выявились лишь после смены руководителя.
Новый глава комбината Ирина Копилец выяснила, что долгое время "Юность" целенаправленно вели к банкротству. Она расценила ситуацию как попытку рейдерского захвата. Копилец обратилась к Правительству России с просьбой помочь разобраться с происходящим.
Ключевым интересантом банкротства "Юности" местные власти рассматривают главу Фрунзенского района Константина Серова. Его связывают с компанией "Продрезерв" (бывшая "ТЗБ "Петроградская"). Именно ей комбинат "Юность" должен 22 миллиона рублей.
Несмотря на такую обстановку, Гапонова в апреле 2022 года была назначена замглавы УСП Петербурга. Кроме того, стало известно, что ее супруг является мошенником. Однако команда губернатора Александра Беглова, видимо, решила не обращать внимание на этот факт.
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