Компания Valve анонсировала выход второй части популярной игры Counter -Strike. Об этом сообщается в социальных сетях разработчика.
Сиквел культовой игры был разработан на движке Sourse 2. Это привело к тому, что на картах улучшилось освещение, текстуры стали более физически достоверными.
На новом движке были с нуля переработаны карты миссий и обновленные дымовые гранаты.
Шойгу и Акар обсудили зерновую сделку, Сирию и Нагорный Карабах
Переговоры прошли по инициативе Анкары
Президент Молдавии одобрила переименование государственного языка в румынский
Этот язык может стать "катализатором консолидации общества"
Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства
Где был Полунин, не уточняется
The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса
Он стал самым популярным исполнителем в мире