Компания Valve анонсировала выход второй части популярной игры Counter -Strike. Об этом сообщается в социальных сетях разработчика.

Сиквел культовой игры был разработан на движке Sourse 2. Это привело к тому, что на картах улучшилось освещение, текстуры стали более физически достоверными.

На новом движке были с нуля переработаны карты миссий и обновленные дымовые гранаты.