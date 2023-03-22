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  • Опубликована сегодня в 20:22

Valve анонсировала выход игры Counter-Strike 2

Компания Valve анонсировала выход второй части популярной игры Counter -Strike. Об этом сообщается в социальных сетях разработчика.

Сиквел культовой игры был разработан на движке Sourse 2. Это привело к тому, что на картах улучшилось освещение, текстуры стали более физически достоверными.

На новом движке были с нуля переработаны карты миссий и обновленные дымовые гранаты.

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