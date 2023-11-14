На официальном YouTube-канале PlayStation был выпущен свежий трейлер предстоящей игры "Аватар: Границы Пандоры"

В этот раз видео посвящено уникальным особенностям проекта, которые будут доступны геймерам, использующим игровые системы от Sony, сообщает Российская Газета.
Разработчики выделяют несколько ключевых аспектов, в числе которых поддержка трехмерного звука как на телевизорах, так и в наушниках, совместимых с этой передовой технологией.
Кроме того, авторы обещают внедрить возможности адаптивных триггеров и вибрации геймпада DualSense, что придаст игровому процессу дополнительную иммерсию.
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