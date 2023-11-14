На официальном YouTube-канале PlayStation был выпущен свежий трейлер предстоящей игры "Аватар: Границы Пандоры"

В этот раз видео посвящено уникальным особенностям проекта, которые будут доступны геймерам, использующим игровые системы от Sony, сообщает Российская Газета.

Разработчики выделяют несколько ключевых аспектов, в числе которых поддержка трехмерного звука как на телевизорах, так и в наушниках, совместимых с этой передовой технологией.

Кроме того, авторы обещают внедрить возможности адаптивных триггеров и вибрации геймпада DualSense, что придаст игровому процессу дополнительную иммерсию.

Релиз новой игры от Ubisoft в рамках франшизы Джеймса Кэмерона запланирован на 7 декабря и будет доступен не только на игровых консолях PS5, но и на Xbox Series X/S, а также на персональных компьютерах.