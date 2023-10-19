Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.10.2023 : 97,3724
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.10.2023 : 102,9059
Максим Галкин* возобновил гастрольный тур, прибыв на Кипр
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:10

Максим Галкин* возобновил гастрольный тур, прибыв на Кипр

Популярный российский шоумен Максим Галкин*, который попал в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сделал перерыв в своей длительной паузе в работе и прилетел на Кипр.

Артист вышел на связь с фанатами, записав видео около отеля, в котором остановился, и объявил о начале своего гастрольного тура, который включает в себя выступления в различных странах.

В своем обращении, Галкин* также выразил надежду на встречу со зрителями на Кипре. Важно отметить, что его жена Алла Пугачева и дети остались в Израиле, где продолжаются напряженные события в связи с ракетными атаками и обороной от них.

* - признан иноагентом.

Мир

WhatsApp внедряет возможность использовать два аккаунта одновременно

Теперь не нужно выходить из одного аккаунта для переключения на другой.

Читать полностью
Испания усиливает охрану 10 диппредставительств на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке

Испания усиливает охрану 10 диппредставительств на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке

Эта инициатива приходит на фоне объявленного четвертого уровня террористической угрозы в Испании.

Читать полностью

Общество

В России предложили создать цифровые паспорта для одежды

В России предложили создать цифровые паспорта для одежды

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает внедрить цифровые паспорта для одежды.

Читать полностью
В Москве арестован Виталий Тоакэ за возглавление преступной иерархии

В Москве арестован Виталий Тоакэ за возглавление преступной иерархии

Мещанский суд Москвы отправил под стражу Виталия Тоакэ, известного как Виталий Раменский, обвиняемого в возглавлении иерархии преступного мира.

Читать полностью

Новости