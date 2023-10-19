Максим Галкин* возобновил гастрольный тур, прибыв на Кипр

Популярный российский шоумен Максим Галкин*, который попал в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сделал перерыв в своей длительной паузе в работе и прилетел на Кипр.
Артист вышел на связь с фанатами, записав видео около отеля, в котором остановился, и объявил о начале своего гастрольного тура, который включает в себя выступления в различных странах.
В своем обращении, Галкин* также выразил надежду на встречу со зрителями на Кипре. Важно отметить, что его жена Алла Пугачева и дети остались в Израиле, где продолжаются напряженные события в связи с ракетными атаками и обороной от них.
* - признан иноагентом.
WhatsApp внедряет возможность использовать два аккаунта одновременно
Теперь не нужно выходить из одного аккаунта для переключения на другой.
Испания усиливает охрану 10 диппредставительств на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке
Эта инициатива приходит на фоне объявленного четвертого уровня террористической угрозы в Испании.
В России предложили создать цифровые паспорта для одежды
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает внедрить цифровые паспорта для одежды.
В Москве арестован Виталий Тоакэ за возглавление преступной иерархии
Мещанский суд Москвы отправил под стражу Виталия Тоакэ, известного как Виталий Раменский, обвиняемого в возглавлении иерархии преступного мира.