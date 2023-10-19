Максим Галкин* возобновил гастрольный тур, прибыв на Кипр

Популярный российский шоумен Максим Галкин*, который попал в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, сделал перерыв в своей длительной паузе в работе и прилетел на Кипр.

Артист вышел на связь с фанатами, записав видео около отеля, в котором остановился, и объявил о начале своего гастрольного тура, который включает в себя выступления в различных странах.

В своем обращении, Галкин* также выразил надежду на встречу со зрителями на Кипре. Важно отметить, что его жена Алла Пугачева и дети остались в Израиле, где продолжаются напряженные события в связи с ракетными атаками и обороной от них.

* - признан иноагентом.