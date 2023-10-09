Максим Галкин* рассказал, что произошло с его имуществом в России

Комик Максим Галкин* утверждает, что его банковские счета до сих пор находятся в России. Эту информацию опубликовало издание mk.ru, ссылаясь на посты звезды в социальных сетях.

"Моя недвижимость и банковские счета все еще остались в России," - подчеркнул артист.

В октябре 2022 года Максим Галкин* и его супруга Алла Пугачева с детьми покинули Россию и переехали в Израиль. В сентябре Галкина включили в реестр физических лиц, осуществляющих функции иностранного агента. Причиной этого решения стала "политическая деятельность", а иностранным источником финансирования оказались украинские средства.

8 октября Галкин рассказал, как он проснулся от звуков сирен. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Максим Галкин* выразил свою поддержку жителям Израиля и выразил готовность присоединиться к рядам израильской армии.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.