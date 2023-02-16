Жители Галичины, по факту, гнездо или рассадник украинского нацизма. Политолог Юрий Кот прокомментировал сообщение главы администрации региона Максима Кизицына о том, что во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры.
"Жители Галичины, по факту, гнездо или рассадник украинского нацизма. Плевать они хотели на жителей юго-востока Украины, исторической Новороссии, да и Малороссии, в том числе. Сегодня основная верхушка, банда организованной преступной группировки, которая руководит Украиной, волнуется за Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, потому что там живут их родители. Они все родом оттуда, там и их дети находятся у своих бабушек и дедушек. Произошло такое "огаличивание" русской земли", — отметил политолог в интервью "Журналистской правде".
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