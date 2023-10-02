Актер Юрий Чернов рассказал об упущенной роли у Леонида Гайдая

Популярный артист России Юрий Чернов рассказал о своем несостоявшейся роли в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".
"Я должен был играть в "Иване Васильевиче" милиционера, который гонялся за Жоржем Милославским, которого играл Куравлёв. Леонид Иович Гайдай утвердил. Я ждал, когда вызовут", — рассказал Чернов в интервью газете "Известия".
Однако, как рассказывает артист, лето наступило, и его пригласили сниматься в детской картине на киностудии Горького.
"Они мне предложили поехать отдохнуть, а параллельно денежку заработать, сняться в кино", — вспоминает Чернов.
В это время ему пришла телеграмма с приглашением подписать контракт в Москве, но второй режиссер не отпустил актера, утверждая, что у него уже запланированы съемки.
"Даже на один день не отпустила. Ну и, как бывает в таких случаях, конечно, никаких съёмок не было. Ей надо было сделать, чтобы я сидел на месте. Я так на неё обиделся. Не разговаривал несколько месяцев", — рассказал артист.
Осенью, Чернов получил еще одну телеграмму от Гайдая, в которой ему предложили сыграть на балалайке в оркестре.
"Я пригорюнился и прикинул: "Ну хорошо. Со мной в кадре будут Леонид Куравлёв, Савелий Крамаров, Юрий Яковлев. Соглашусь", — добавил он.
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