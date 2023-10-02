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Актер Юрий Чернов рассказал об упущенной роли у Леонида Гайдая
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  • Опубликована сегодня в 19:15

Актер Юрий Чернов рассказал об упущенной роли у Леонида Гайдая

Популярный артист России Юрий Чернов рассказал о своем несостоявшейся роли в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

"Я должен был играть в "Иване Васильевиче" милиционера, который гонялся за Жоржем Милославским, которого играл Куравлёв. Леонид Иович Гайдай утвердил. Я ждал, когда вызовут", — рассказал Чернов в интервью газете "Известия".

Однако, как рассказывает артист, лето наступило, и его пригласили сниматься в детской картине на киностудии Горького.

"Они мне предложили поехать отдохнуть, а параллельно денежку заработать, сняться в кино", — вспоминает Чернов.

В это время ему пришла телеграмма с приглашением подписать контракт в Москве, но второй режиссер не отпустил актера, утверждая, что у него уже запланированы съемки.

"Даже на один день не отпустила. Ну и, как бывает в таких случаях, конечно, никаких съёмок не было. Ей надо было сделать, чтобы я сидел на месте. Я так на неё обиделся. Не разговаривал несколько месяцев", — рассказал артист.

Осенью, Чернов получил еще одну телеграмму от Гайдая, в которой ему предложили сыграть на балалайке в оркестре.

"Я пригорюнился и прикинул: "Ну хорошо. Со мной в кадре будут Леонид Куравлёв, Савелий Крамаров, Юрий Яковлев. Соглашусь", — добавил он.

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