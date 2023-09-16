Гайдай опрыскал ядом всю еду в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Легендарный советский фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" остается любимым у многих и не перестает удивлять зрителей своей забавной историей. Однако мало кто знает, что декорации и еда, использованные в этом фильме, имели свои собственные тайны.
В этой кинокомедии, в которой играли легендарные актеры, включая Ивана Рыжова и Георгия Вицина, изображался роскошный царский стол. Этот стол буквально ломился от изысканных блюд, таких как красная и черная икра, фаршированный осетр, разнообразные пироги, жареная свинья и другие кулинарные шедевры.
Однако, если бы вы подумали, что актерам посчастливилось насладиться всей этой великолепной едой после съемок, то ошиблись. Народный артист России Юрий Чернов, который сыграл эпизодическую роль балалаечника в фильме, рассказал о том, каким образом режиссер Гайдай управлял этой ситуацией.
Актер вспомнил, что на самом деле стол был накрыт настоящей едой, но ни один из актеров не мог даже попробовать ее. И это не потому, что им было запрещено прикасаться к реквизиту. Проблема заключалась в том, что эта еда была намеренно сделана ядовитой. Чернов признался, что, несмотря на это, актеры постоянно пытались утащить какой-нибудь аппетитный кусочек с этого стола.
Зная склонность актеров к "похищению" вкусных кусков, Гайдай предпринял необходимые меры и обработал всю еду каким-то химическим веществом, чтобы никто не осмелился ее касаться. Эта история добавляет интересный штрих к уже захватывающей истории создания этой классической комедии.
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