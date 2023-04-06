В Артемовске (Бахмуте) оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины безвозвратно. Об этом проинформирвоал советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
На данный момент, по словам российского министра обороны Сергея Шойгу, проходит активное освобождение территорий Донбасса от ВСУ, большая часть боевых действий развивается в районах Артемовска и Авдеевки.
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