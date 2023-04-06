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  • Опубликована сегодня в 12:44

Советник Пушилина: украинская армия в боях за Артемовск поетряла от 15 до 20 тыс. человек

В Артемовске (Бахмуте) оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины безвозвратно. Об этом проинформирвоал советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

На данный момент, по словам российского министра обороны Сергея Шойгу, проходит активное освобождение территорий Донбасса от ВСУ, большая часть боевых действий развивается в районах Артемовска и Авдеевки.

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